Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα

Ισχυρούς ανέμους που τοπικά θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ φέρνει ο καιρός τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα, με πιθανότητα να είναι κατά τόπους έντονες.

Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ από το απόγευμα προβλέπονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Αφρικανική σκόνη και θυελλώδεις άνεμοι

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως και τα 8 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 19 βαθμών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



