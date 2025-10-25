Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει τους 28 βαθμούς την Κυριακή

25 Οκτ. 2025 18:52
Pelop News

Στην ανατολική Στερεά και στην Κρήτη καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες του Σαββάτου (25/10), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 28.3°C.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η μέση μέγιστη θερμοκρασία (22.1 °C) ήταν κατά 1.6 °C χαμηλότερη αυτής της Παρασκευής 24/10 (23.7°C).

Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με πιθανότητα στην Μακεδονία και Θράκη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα νοτιοδυτικοί 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
