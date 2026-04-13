Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας, νοτιάδες έως 8 μποφόρ και λίγες τοπικές βροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με ανοιξιάτικο σκηνικό και χωρίς σοβαρά φαινόμενα εξελίσσεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ λίγες ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται έως νωρίς το απόγευμα στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, με πιθανότητα να επηρεαστούν και η Θεσσαλία καθώς και η ανατολική Πελοπόννησος. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα κινηθεί σε πιο ήπιους τόνους, με αραιή συννεφιά και μεγάλα διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, όπου θα φτάσει σε επίπεδα υψηλά για την εποχή. Στις δυτικές περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια τους 17 με 18, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κινηθεί γενικά στους 20 με 21 βαθμούς, φτάνοντας κατά τόπους τους 22 στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο στην πρόγνωση της ημέρας είναι οι ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί άνεμοι στα δυτικά. Στο Ιόνιο θα πνέουν τοπικά έως και 8 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Η εικόνα αυτή δεν παραπέμπει σε κακοκαιρία, αλλά δείχνει μια ημέρα με ζέστη για την εποχή και μεγαλύτερη ένταση στους ανέμους, κυρίως για όσους κινούνται θαλάσσια ή επιστρέφουν από τις πασχαλινές εξορμήσεις στα δυτικά. Παράλληλα, η ορατότητα αναμένεται τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Όσον αφορά την Πάτρα, σήμερα Δευτέρα 13 Απριλίου, σύμφωνα με το meteo.gr, προβλέπεται καλοκαιρινός καιρός με τη θερμοκρασία να αγγίζει επίπεδα καλοκαιρινά καθώς θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ από το πρωί θα κυριαρχούν οι νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί – Βορειοδυτικοί έως 3 Μποφόρ ενώ τις βραδινές ώρες θα αλλάξουν διεύθυνση σε Νοτιοανατολικούς φθάνοντας τα 4 Μποφόρ. Όσον αφορά το ποσοστό της υγρασίας αυτό θα ξεπεράσει το 50% κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αντίστοιχος προβλέπεται να είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη 14 Απριλίου, με τις νεφώσεις να κυριαρχούν και πάλι και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Νοτιοανατολικοί – Νοτιοδυτικοί έως 3 Μποφόρ, ενώ σε χαμηλά ποσοστά θα κυμανθεί και πάλι η υγρασία ξεπερώντας μόλις το 65% τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά ο καιρός σε όλη την Ελλάδα

ΑττικήΚαιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Από αύριο αλλάζει σταδιακά το σκηνικό

Η σημερινή εικόνα δεν φαίνεται να κρατά για πολύ. Η ΕΜΥ προβλέπει ότι από την Τρίτη του Πάσχα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από τα νότια και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και στη συνέχεια στη Στερεά, τη Θεσσαλία, αλλά και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Ιόνιο.

Με λίγα λόγια, η Δευτέρα του Πάσχα κυλά σε ανοιξιάτικο μοτίβο, με θερμοκρασίες που ανεβαίνουν αισθητά, σύννεφα χωρίς μεγάλη ένταση και βασικό σημείο προσοχής τους δυνατούς νοτιάδες στα δυτικά. Η πιο ουσιαστική μεταβολή μετατίθεται για τις επόμενες ημέρες, όταν οι βροχές θα επεκταθούν και η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή.

