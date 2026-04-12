Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα του Πάσχα – Που θα βρέξει

Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο και να φτάνει κατά τόπους έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη γενική βελτίωση, θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές αναμένονται:

Στην κεντρική και δυτική Μακεδονία

Με πιθανότητα στη Θεσσαλία

Στην ανατολική Πελοπόννησο

Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώνουν πρόσκαιρα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο

Οι άνεμοι θα πνέουν:

Στα δυτικά: ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ

Στα ανατολικά: ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ

Η ενίσχυση των ανέμων στο Ιόνιο απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες και τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά:

Δυτικά: έως 23-24°C

Βόρεια: 17-18°C

Υπόλοιπη χώρα: 20-22°C

Οι τιμές αυτές είναι ελαφρώς υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θυμίζοντας περισσότερο ανοιξιάτικες συνθήκες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



