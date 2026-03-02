Καιρός: Ανοιξιάτικη η υποδοχή του Μαρτίου, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες και διαστήματα νεφώσεων ξεκινά η εβδομάδα, ενώ το σκηνικό του καιρού το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου παραμένει ανοιξιάτικο. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ελαφρώς πάνω από τα κλιματικά μέσα επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία ή εκτεταμένα φαινόμενα.

Στην Αθήνα, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα μέσα της εβδομάδας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το τέλος θα κυμανθούν γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες διατηρούνται σε μονοψήφια επίπεδα, χωρίς σημαντικές ψυχρές εξάρσεις, και τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι κυρίαρχα.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Πάτρα, όπου ο καιρός θα είναι γενικά αίρθιος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να διαμορφώνονται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Πέμπτη αναμένονται τοπικές ασθενείς βροχές, χωρίς ωστόσο αξιόλογη μεταβολή του καιρού.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα 2/3

Νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται κυρίως στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι στα ορεινά της Κρήτης. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 15°C

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 0 έως 16°C

Στη Θεσσαλία από 1 έως 18°C

Στην Ήπειρο από 1 έως 16°C

Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 1 έως 18°C

Στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 17°C

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16°C

Στις Κυκλάδες από 9 έως 15°C

Σε Δωδεκάνησα και Κρήτη από 7 έως 16°C

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα είναι αρχικά ασθενείς και αργότερα βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις έως το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται από 8 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση έως την Παρασκευή

Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, που τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη 4/3 προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη 5/3 στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος.

Την Παρασκευή 6/3 στα βορειοανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων και σε ηπειρωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

