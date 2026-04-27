Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες, πού θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, η πρόγνωση για την Πάτρα
Αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα 27/04/2026. Πού αναμένονται βροχές και η θερμοκρασία ανά περιοχή.
Με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κυλά η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 27 Απριλίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Παρά τη γενική ευδία, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, φτάνοντας τους 20-21 βαθμούς. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας το θερμόμετρο θα δείξει έως και 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη η μέγιστη τιμή θα ανέλθει στους 22 βαθμούς.
Στα πελάγη, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις το πρωί.
Πρόγνωση ανά περιοχή
Αττική: Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης στα ανατολικά και νότια στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν όμβροι στα γύρω ορεινά. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.
Πάτρα: Αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας στους 25 βαθμούς.
Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: Ενώ η ημέρα ξεκινά με αίθριο καιρό, τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ.
Νησιωτική χώρα: Στο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα.
