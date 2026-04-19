Καιρός: Άστατη Δευτέρα με βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός τη Δευτέρα 20 Απριλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και όμβρους κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν πιο ήπιες συνθήκες.

Βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Ειδικότερα, στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξηθούν, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις θερμές ώρες της ημέρας.

Περιορισμένη ορατότητα και ενισχυμένοι άνεμοι

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι δυτικοί, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς.

Ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος αλλά μεταβαλλόμενος, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών φαινομένων, θυμίζοντας ότι η περίοδος της αστάθειας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

