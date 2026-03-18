Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα με λασποβροχές, χιόνια και απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, με τη χώρα να μπαίνει σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας που φέρνουν βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η πρώτη φάση της επιδείνωσης επηρεάζει ήδη κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, με πιο φορτισμένη ατμόσφαιρα και τοπικά λασποβροχές, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τη σημερινή γενική πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά και άνεμοι που στα πελάγη φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα αγγίζουν και τα 8. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και θερμοκρασία έως 14 με 15 βαθμούς.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, που συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Σύρτης, μεταφέρει και τις μεγαλύτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ορατότητα και να εμφανίζονται λασποβροχές. Οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη μπορεί να είναι ισχυρά.

Από την Πέμπτη ξεκινά η δεύτερη και πιο χειμωνιάτικη φάση της μεταβολής, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια συνδυάζονται με νέο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή του Ιονίου. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πιο γενικευμένες βροχές, ισχυρότερα φαινόμενα στη δυτική και νότια Ελλάδα και πιο πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Το δεύτερο αυτό κύμα αναμένεται ταυτόχρονα να απομακρύνει σταδιακά τις μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, καθώς θα στραφούν οι άνεμοι και θα επικρατήσει ψυχρότερη αέρια μάζα. Μαζί του έρχεται και πιο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που κατά τους προγνώστες μπορεί να φτάσει συνολικά τους 5 με 6 βαθμούς, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και παγετός.

Από την Παρασκευή και μετά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν περισσότερο προς το Αιγαίο και κυρίως προς την Κρήτη, ενώ το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση. Ωστόσο, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά και κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου ακόμη και σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα έχουν αρχίσει να υποχωρούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη στην Αττική, όπου σήμερα αναμένονται κυρίως λίγες τοπικές βροχές, όμως το κύριο πέρασμα της κακοκαιρίας φαίνεται να τοποθετείται από αύριο το απόγευμα και μέχρι την Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι ο νομός θα δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος από το δεύτερο κύμα, με περισσότερες βροχές, χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο ψυχρή αίσθηση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Το συνολικό μοτίβο δείχνει πως η άνοιξη θα κάνει ακόμη λίγη υπομονή, αφού η αστάθεια δεν αποκλείεται να διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου με νέα βροχερά περάσματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Προς το παρόν, το βασικό στοιχείο της πρόγνωσης είναι ότι το επόμενο τριήμερο φέρνει ένα μίγμα από βροχές, χιόνια στα βουνά, σκόνη, ισχυρούς ανέμους και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

