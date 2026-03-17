Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας με βροχές και κρύο – Πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου

Με φόντο ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο καιρός αλλάζει αισθητά και φέρνει βροχές, βοριάδες, αισθητή ψύχρα και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η μεταβολή δεν θα είναι στιγμιαία, αλλά θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας να κάνει ήδη την εμφάνισή του και το δεύτερο να ακολουθεί με μεγαλύτερη ένταση μέχρι και την Παρασκευή.

Για σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, το σκηνικό διαμορφώνεται με εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές σε σημαντικό τμήμα της χώρας, αρχικά στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά και σε περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή, πριν ακολουθήσει πιο έντονη πτώση τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική, η ημέρα εξελίσσεται με αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς βροχές, κυρίως από το βράδυ και μετά, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου στους 14 βαθμούς και τις συνθήκες να παραμένουν ψυχρές και υγρές και την Τετάρτη. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη επικρατεί συννεφιά με τοπικές βροχές και πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Ηράκλειο η αστάθεια συνεχίζεται με βροχές και αυξημένη υγρασία, σε μια περιοχή που φαίνεται ότι θα δεχθεί και τη μεγαλύτερη πίεση από το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

Η Τετάρτη λειτουργεί ως μεταβατική ημέρα. Το πρώτο σύστημα θα κινείται πλέον προς τα νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας περισσότερο την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, την ώρα που θα οργανώνεται το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας. Από εκεί και πέρα, η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του κύκλου, με πιο έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, στα δυτικά παράλια, στην Πελοπόννησο, στις νότιες Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείονται προβλήματα.

Μαζί με τις βροχές έρχεται και πιο έντονο κρύο, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια χώρα, όπου αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα νότια και ανατολικά, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν. Αυτό που θα παραμείνει είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, σε επίπεδα θυέλλης, αλλά και η χαμηλή θερμοκρασία, η οποία φαίνεται ότι θα κρατήσει τουλάχιστον έως και την Κυριακή.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν σταματά στο τέλος της εβδομάδας. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τη Δευτέρα και την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας ενδέχεται να προσεγγίσει τη χώρα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μπορεί να επηρεάσει και την 25η Μαρτίου. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι παρελάσεις θα γίνουν με άστατες καιρικές συνθήκες, με περισσότερες βροχές αλλά ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με το ψυχρό διάστημα που προηγείται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



