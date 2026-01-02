Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο 15μερο του έτους, πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια ΧΑΡΤΗΣ

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2026 αναμένεται ήπιο για τη χώρα μας, χωρίς ακραία χειμερινά χαρακτηριστικά.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν αρχικά σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, ενώ στη συνέχεια θα εξομαλυνθούν κοντά στις κλιματικές τιμές. Ο υετός θα παρουσιάσει κορύφωση τις πρώτες ημέρες του μήνα, με διαδοχικές αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, και θα περιοριστεί αισθητά από τα μέσα και μετά.

🎯ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ

✅Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαικού… pic.twitter.com/WSx0ck9igb — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 2, 2026

Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού:

Σαββατοκύριακο (3-4 Ιανουαρίου): Αισθητή άνοδος θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές, με τον υδράργυρο σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Άστατος καιρός με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι ενισχυμένοι στα πελάγη (7-8 μποφόρ).

Αισθητή άνοδος θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές, με τον υδράργυρο σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Άστατος καιρός με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι ενισχυμένοι στα πελάγη (7-8 μποφόρ). Δευτέρα (5 Ιανουαρίου): Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, βροχές κυρίως δυτικά και βόρεια, πιθανές καταιγίδες βορειοδυτικά. Νότιοι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι.

Νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, βροχές κυρίως δυτικά και βόρεια, πιθανές καταιγίδες βορειοδυτικά. Νότιοι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι. Τρίτη (Θεοφάνεια – 6 Ιανουαρίου): Βροχές και καταιγίδες κυρίως δυτικά, περιορισμένα φαινόμενα αλλού. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, ιδίως στα νότια.

Μεσοπρόθεσμη εικόνα (5-19 Ιανουαρίου):

Πρώτη εβδομάδα (5-12 Ιανουαρίου): Θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, ιδίως ανατολικά, Αιγαίο και Κρήτη, λόγω νοτιοδυτικών ροών. Αυξημένη πιθανότητα υετού σε Ιόνιο, δυτική-κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους Αιγαίο. Βροχές από διελεύσεις διαταραχών δυτικού τύπου, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία.

Θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, ιδίως ανατολικά, Αιγαίο και Κρήτη, λόγω νοτιοδυτικών ροών. Αυξημένη πιθανότητα υετού σε Ιόνιο, δυτική-κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους Αιγαίο. Βροχές από διελεύσεις διαταραχών δυτικού τύπου, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία. Δεύτερη εβδομάδα (12-19 Ιανουαρίου): Εξομάλυνση θερμοκρασιών κοντά στα κανονικά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη ψυχρή εισβολή. Υετός εξασθενεί σημαντικά, κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα (Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια), Ελλάδα σε πιο στεγνές συνθήκες με ασθενείς και σύντομες διαταραχές.

Η συνολική εικόνα δείχνει τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με εναλλαγές αλλά χωρίς επεισόδια παρατεταμένου ή έντονου χειμώνα.

