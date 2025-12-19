Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα 19/12, πότε αναμένεται επιδείνωση, η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Με γενικά αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια ξεκινά η σημερινή ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες προς το βράδυ θα πυκνώσουν κυρίως στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και νυχτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ παγετός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, ο καιρός αλλάζει σταδιακά μέσα στα επόμενα 24ωρα. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αύξηση των νεφώσεων, με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός τα Χριστύγεννα

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα έως και την περίοδο της Πρωτοχρονιάς. Το αρχικό καιρικό μοτίβο θα χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, με ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση και χαμηλότερες θερμοκρασίες όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι διαμορφώνεται πλέον μια σαφέστερη εικόνα, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία σταθεροποιείται. Τα μοντέλα δείχνουν πρόσκαιρη διαταραχή από την Τρίτη προς Τετάρτη, με βροχές σε πολλές περιοχές και περιορισμένες χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα, προσφέροντας μια αρχική χειμερινή νότα στα μέσα Δεκεμβρίου. Οι λεπτομέρειες για την ένταση και την κατανομή των φαινομένων παρακολουθούνται συνεχώς, με τις προβλέψεις να ενημερώνονται βάσει νέων δεδομένων.

🌟ΑΧΝΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

✅ Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας… pic.twitter.com/dsPt9F84OV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 18, 2025

Παρόμοια εικόνα δίνει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι μέχρι αύριο θα επικρατούν πυκνές ομίχλες και έντονο κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Ακολουθούν διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, πιθανώς μέχρι την Πρωτοχρονιά, με αρχικά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, όπως ισχυρές βροχές και χιόνια στα υψηλότερα υψόμετρα. Στη συνέχεια, δεν αποκλείεται τα χιόνια να επεκταθούν και σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ο Τάσος Αρνιακός τονίζει ότι ο σχετικά ήπιος καιρός των προηγούμενων ημερών αλλάζει από το Σαββατοκύριακο, μετατρέποντας το σκηνικό σε πιο φθινοπωρινό με βροχές, καταιγίδες και μπόρες. Για την Παρασκευή προβλέπονται πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά, γενικά αίθριος ουρανός με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα πυκνώσουν στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-16 βαθμούς στα βόρεια έως 18-19 στα νότια, με παγετό τοπικά στα ηπειρωτικά. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασία 7-18 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ομίχλες και 3-16 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσηβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

