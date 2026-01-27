Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες έως το απόγευμα, αστάθεια μέχρι το Σάββατο, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, με την προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα να διατηρείται σε πορτοκαλί επίπεδο έως και το απόγευμα της Τρίτης (27/01). Τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι θυελλώδεις άνεμοι παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση. Στα δυτικά, αλλά και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο, θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ.

Λόγω της κακοκαιρίας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας καταγράφηκαν περισσότερες από 43.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 σημειώθηκαν πάνω από την ξηρά και οι 37.651 στη θαλάσσια περιοχή.

Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το απόγευμα της Τρίτης. Μέχρι το πρωί έντονες καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έως το μεσημέρι στην Κρήτη και έως τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των βόρειων ηπειρωτικών περιοχών. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα νησιά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών νωρίς το πρωί και μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, κυρίως στη Θεσσαλία και τη νότια Πελοπόννησο.

Κυκλάδες – Κρήτη

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Έντονα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους έως το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Αττική: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς το πρωί. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Πάτρα: Αυξημένη συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες και μετά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Η εξέλιξη του καιρού έως το Σάββατο

Αύριο Τετάρτη (28/01) αναμένονται τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη, με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές, με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Το Σάββατο (31/01) προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, με τάση σταδιακής εξασθένησης των ανέμων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

