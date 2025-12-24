Καιρός με καταιγίδες η Παραμονή Χριστουγέννων, που θα εκδηλωθούν, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αλλαζει ο καιρός από σήμερα Τετάρτη 24/12/2025 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), να εκδηλώνονται εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Πάτρα, βροχερός θα είναι ο καιρός. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα έχει ασθενείς κυρίως βροχές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 15 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%.

Ειδικότερα σήμερα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά τουβορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 26/12

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 27/12

Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Κυριακή 28/12

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

