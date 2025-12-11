Καιρός – Meteo: Θερμότερος του κανονικού θα είναι ο Ιανουάριος του 2026 ΠΙΝΑΚΕΣ

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιανουάριος στην νοτιοανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το 80% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 22%, 26% και 32% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 12% και 8% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.2°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης που ακολουθεί απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Ιανουαρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην κεντρική και την βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1.5 βαθμό Κελσίου.

Θερμότερος και ο Νοέμβριος

Όσον αφορά τον περασμένο Νοέμβριο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν +2.22 βαθμοί Κελσίου, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025 ήταν +0.99°C. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 18% και ήταν το 3ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών.

Οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

