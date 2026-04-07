Καιρός Πάσχα 2026: Από τα 25άρια στις βροχές και την πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα επηρεαστούν οι ημέρες της εξόδου

Με δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα κυλήσει ο καιρός τις ημέρες του φετινού Πάσχα, καθώς το ανοιξιάτικο σκηνικό των πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο άστατες συνθήκες, με βροχές, ενισχυμένους ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση που είχε εκδώσει η ΕΜΥ τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, αλλά και μετεωρολογικές εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η πιο ζεστή φάση της εβδομάδας εντοπίζεται μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, πριν αρχίσει η μεταβολή από τη Μεγάλη Πέμπτη.

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τιμές που κατά τόπους φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά υψηλότερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ το σκηνικό παραμένει γενικά ανοιξιάτικο, παρά τις τοπικές νεφώσεις και λίγους πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά. Το CNN Greece, επικαλούμενο τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σημειώνει επίσης ότι η Μεγάλη Τρίτη είναι από τις πιο ζεστές ημέρες της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23-24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου αρχίζει η αλλαγή, με περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, ενώ στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Την ίδια ημέρα η θερμοκρασία υποχωρεί και επιστρέφει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή απομάκρυνση από το ανοιξιάτικο μοτίβο των πρώτων ημερών της εβδομάδας.

Η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου αναμένεται με άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς πρόσκαιρες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος στο ξεκίνημα της ημέρας, όμως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ξανά στα βόρεια.

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου η αστάθεια ενισχύεται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου προβλέπονται βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες, ενώ φαινόμενα αναμένονται και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών συγκλίνουν στο ότι η περίοδος γύρω από την Ανάσταση συνοδεύεται από μεγαλύτερη αστάθεια και αυξημένη αβεβαιότητα σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Για την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, η τάση είναι βελτιωμένη, με σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας και άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, αν και οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι. Αυτό σημαίνει ότι η έξοδος των ημερών του Πάσχα θα γίνει με πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, αλλά το διήμερο Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπονται βροχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



