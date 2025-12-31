Καιρός: «Ποδαρικό» στα λευκά και με κρύο, που θα χιονίσει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σκανδιναβικός καιρός θα επικρατήσει στη χώρα τις επόμενες ώρες. Με τσουχτερό κρύο αναμένεται να υποδεχτούμε το 2026 ενώ πολλές περιοχές της χώρας θα είναι «ντυμένες» στα λευκά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Ειδικότερα σήμερα, παραμονή της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Στην Πάτρα, τσουχτερό θα είναι το κρύο Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ θα είναι χαμηλή (5-6 βαθμοί), ενώ το μεσημέρι θα φθάσει τους 12.

Στα Καλάβρυτα σήμερα θα σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 3 βαθμούς. Ενώ το βράδυ θα πέσει στους -2 με αίσθηση κρύου -5 βαθμούς!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στην κεντρική Μακεδονία και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το απόγευμα πρόσκαιρα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερα) έως 05 με 07 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -08 (μείον οκτώ) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα βόρεια ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, που γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βόρεια χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην περιοχή Σάμου – Ικαρίας και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ είναι πιθανό να χιονίσει στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 που γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ πρόσκαιρα και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 350 -400 μέτρα περίπου.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 2/1

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός το Σάββατο 3/1

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 4/1

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

