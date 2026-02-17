Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Ως προς την εξέλιξη του καιρού, την Τετάρτη και την Πέμπτη περιμένουμε ένα πρόσκαιρο διάλειμμα από τα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα πάμε πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η Δυτική Ελλάδα σε «κόκκινο» συναγερμό για την κακοκαιρία εξπρές, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Την Παρασκευή θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα είναι επίσης σύντομο. Μέχρι και το Σάββατο θα έχει ολοκληρώσει τη δράση του, ωστόσο θα δώσει πολλές βροχές κυρίως στα δυτικά, στο ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Θα συνοδευτεί από θυελλώδεις ανέμους, ενώ θα πέσει και περισσότερο η θερμοκρασία. «Δεν αποκλείεται Σάββατο και Κυριακή να δούμε κάποιες χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, όχι όμως κάτι το έντονο και αξιόλογο».

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «ο καιρός θα είναι με το μέρος μας. Μπορεί να κάνει λίγο κρύο το πρωί και το βράδυ, όμως δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η έξοδος θα συνοδεύεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και η επιστροφή με πιο ήπιο καιρό και πιο χαμηλές θερμοκρασίες».

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ

Ο καιρός την Τετάρτη 18-02-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 και στα νότια 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

