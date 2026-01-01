O καιρός σήμερα 1/01: Πόσο θα δείξουν τα θερμόμετρα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, είναι ιδιαιτέρως χαμηλές σήμερα η πρώτη ημέρα του 2026. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός. Το σκηνικό του καιρού όμως τα επόμενα 24ωρα θα αλλάξει και η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση ο νέος χρόνος μας υποδέχεται με τσουχτερό κρ΄θο , καθώς παρότι θα υπάρχει ηλιοφάνεια η θερμοκρασία το πρωί θα φθάσει τους 8 βαθμούς, το μεσημέρι τους 9 , ενώ το βράδυ θα πέσει στους 3 βαθμούς! Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%.

Ειδικότερα, σήμερα στα δυτικά και στα βόρεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα νότια, και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά – ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 – 400 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Παρασκευή 2/1

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 3/1

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 4/1

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα 5/1

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



