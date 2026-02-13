Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση πριν από νέο κύμα κακοκαιρίας – Βροχές και ισχυροί άνεμοι από Κυριακή

Σε πιο ήπιους ρυθμούς κινείται προσωρινά ο καιρός μετά τη βροχερή Τσικνοπέμπτη, χωρίς όμως η σταθερότητα να έχει διάρκεια. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, νέα επεισόδια κακοκαιρίας αναμένονται από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και εκ νέου την Τρίτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Οι βροχοπτώσεις της Κυριακής αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ το δεύτερο σύστημα, την Τρίτη, εμφανίζεται πιο οργανωμένο και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας πριν σταδιακά εξασθενήσει.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους νοτιάδες της Κυριακής, οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Την Τρίτη οι άνεμοι προβλέπεται να στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, διατηρώντας κατά τόπους ισχυρή ένταση.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, την Κυριακή θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση, με τιμές γύρω στους 16–17 βαθμούς, που ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την περίοδο.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρότι οι λεγόμενες «αλκυονίδες ημέρες» δεν ήταν ιδιαίτερα αισθητές φέτος, οι συνεχείς βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας, στοιχείο σημαντικό για το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



