Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση πριν από νέο κύμα κακοκαιρίας – Βροχές και ισχυροί άνεμοι από Κυριακή

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, ο καιρός παρουσιάζει προσωρινή βελτίωση. Ωστόσο, νέα κύματα κακοκαιρίας αναμένονται από την Κυριακή και εκ νέου την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση πριν από νέο κύμα κακοκαιρίας - Βροχές και ισχυροί άνεμοι από Κυριακή
13 Φεβ. 2026 12:25
Pelop News

Σε πιο ήπιους ρυθμούς κινείται προσωρινά ο καιρός μετά τη βροχερή Τσικνοπέμπτη, χωρίς όμως η σταθερότητα να έχει διάρκεια. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, νέα επεισόδια κακοκαιρίας αναμένονται από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και εκ νέου την Τρίτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Οι βροχοπτώσεις της Κυριακής αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ το δεύτερο σύστημα, την Τρίτη, εμφανίζεται πιο οργανωμένο και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας πριν σταδιακά εξασθενήσει.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους νοτιάδες της Κυριακής, οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Την Τρίτη οι άνεμοι προβλέπεται να στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, διατηρώντας κατά τόπους ισχυρή ένταση.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, την Κυριακή θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση, με τιμές γύρω στους 16–17 βαθμούς, που ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την περίοδο.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρότι οι λεγόμενες «αλκυονίδες ημέρες» δεν ήταν ιδιαίτερα αισθητές φέτος, οι συνεχείς βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας, στοιχείο σημαντικό για το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
14:31 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ