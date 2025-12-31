Καιρός – Πρωτοχρονιά 2026: Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου

Με έντονο κρύο και περιορισμένα φαινόμενα θα γίνει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων. Η Πρωτοχρονιά του 2026 αναμένεται να κυλήσει με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, αποτέλεσμα ισχυρής ψυχρής εισβολής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς καταγράφεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας, με τις χαμηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα».

Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Σύμφωνα με τον ίδιο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένονται τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια. Βροχές και χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά και η Αττική, ενώ βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι πολικές αέριες μάζες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη χώρα και σταδιακά κινούνται νοτιότερα, διατηρώντας τον καιρό ιδιαίτερα ψυχρό, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη.

Παγετός σε βόρεια και ορεινά

Η ημέρα ξεκίνησε με παγετό σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας αλλά και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας. Στα βορειοδυτικά, μάλιστα, ο παγετός θα είναι ολικός, με τον υδράργυρο να παραμένει κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα.

Η πρόγνωση του meteo για την αλλαγή του χρόνου

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η σύγκλιση των δεδομένων δείχνει ότι τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο.

Αναλυτικότερα:

Το απόγευμα και το βράδυ της παραμονής αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά, καθώς και χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου σε Χαλκιδική, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Αττική και Βόρειο Αιγαίο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, με πρόσκαιρη ενίσχυση των χιονοπτώσεων στο Βόρειο Αιγαίο και πιθανότητα εκδήλωσης χιονοκαταιγίδων.

Ισχυρός παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα βόρεια.

Η εικόνα του καιρού δείχνει ότι το νέο έτος θα κάνει ποδαρικό με τσουχτερό κρύο, απαιτώντας αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται παγετός και χιονοπτώσεις.

