Καιρός: Βελτιωμένη εικόνα αύριο – Τοπικές βροχές σε δυτικά και νησιά

Σχετικά βελτιωμένος θα είναι αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε νησιωτικές περιοχές και στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις.

Στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, με ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει:

έως 14°C στα βόρεια,

15 με 17°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά,

18 με 19°C στη νησιωτική χώρα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ

Άνεμοι: Νότιοι 3–4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 7 έως 16°C

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες

Ορατότητα: Περιορισμένη τις πρωινές ώρες, με τοπικές ομίχλες

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2–3 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 5 έως 12°C

Αναλυτικά ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις

Τοπικές βροχές το βράδυ στη δυτική Μακεδονία

Θερμοκρασία: 2 έως 14°C (χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία)

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές

Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο

Θερμοκρασία: 7 έως 17°C

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες

Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ από το απόγευμα

Θερμοκρασία: 3 έως 17°C

Κυκλάδες – Κρήτη

Λίγες νεφώσεις

Θερμοκρασία: 12 έως 19°C

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές

Μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί

Θερμοκρασία: 12 έως 19°C

