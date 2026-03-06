Κακλαμάνης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: «Μνημείο της νεότερης ιστορίας μας»

Την απόκτηση από το υπουργείο Πολιτισμού της συλλογής φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής χαιρέτισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, επισημαίνοντας τη σημασία της για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της ναζιστικής θηριωδίας.

Όπως σημείωσε σε δήλωσή του, η συλλογή των 262 φωτογραφιών με τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα την Πρωτομαγιά του 1944 αποτελεί πλέον ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο.

«Η άμεση και επίσημη απόκτηση από το υπουργείο Πολιτισμού της συλλογής των 262 φωτογραφιών με τους 200 πατριώτες, που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, αξίζει τα εύσημα, διότι αποτελεί ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο της ναζιστικής θηριωδίας, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη δύναμη ψυχής του ελληνικού λαού στον αγώνα για μία ελεύθερη Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ακόμη ότι το συγκεκριμένο υλικό λειτουργεί πλέον ως σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη.

«Η συλλογή των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής είναι πλέον μνημείο της νεότερης ιστορίας μας και οδηγός για τη συλλογική μας μνήμη», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι έτοιμη να συμβάλει σε κάθε πρωτοβουλία που θα αναδείξει το συγκεκριμένο ιστορικό υλικό.

«Αν και είμαι βέβαιος ότι η έκθεση του πολύτιμου υλικού από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει με τον καλύτερο σχεδιασμό, θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μου να διαβεβαιώσω ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί αρωγός σε οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο», ανέφερε.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις ενέργειες που οδήγησαν στην απόκτηση της συλλογής, τονίζοντας τη σημασία της για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

