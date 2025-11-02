Κακό θέαμα και Παναχαϊκή – Θύελλα 0-0 στο ημίχρονο

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το α’ ημίχρονο του αγώνα Παναχαϊκή – Θύελλα στο γήπεδο Παναχαϊκής για την 7η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Κακό το θέαμα στο α’ ημίχρονο με την Παναχαϊκή να προσπαθεί να φτάσει με αξιώσεις στην εστία της Θύελλας και τους φιλοξενούμενους να είναι υπερβολικά παθητικοί και να μην έχουν απειλήσει ούτε μια φορά την εστία του Γεωργόπουλου.

Στο 21’ πλασέ του Συρμή έξω από την περιοχή, η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Κολοβούρη και άουτ, ενώ υπήρχαν και 1-2 επιπλέον καλές προϋποθέσεις για τους «κοκκινόμαυρους»

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Γασπαρινάτος, Σμπόρας, Κατσαΐτης, Αγουρίδης, Ψυχογιός, Μπούρδος, Τσεκούρας, Καμπεράι, Συρμής, Νιφορόπουλος.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Δημητρέλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Τριανταφυλλόπουλος, Θ. Βλασόπουλος, Αχ. Κουτσαντώνης, Χρυσανθακόπουλος, Κ. Κουτσαντώνης, Σκούρτας.

Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων στο ημίχρονο:

Ζάκυνθος – Μιλτιάδης 0-0

Πανγυθεατικός – Πύργος 0-1

