Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στο Πειραιά, ακυρώσεις και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Ισχυροί άνεμοι οδηγούν σε απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά.

26 Ιαν. 2026 9:27
Pelop News

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί στο λιμάνι του Πειραιά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με αποτέλεσμα την ακύρωση αρκετών προγραμματισμένων δρομολογίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα πραγματοποιηθούν τα εξής πλοία:

  • Blue Star Delos για Πάρο – Νάξο – Θήρα, προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07:25

  • Fast Ferries Andros για Σύρο – Τήνο – Μύκονο, προγραμματισμένο για τις 07:30

  • Διονύσιος Σολωμός για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο – Σαντορίνη – Ιο, που θα αναχωρούσε στις 14:15

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της Εύβοιας. Συγκεκριμένα, το δρομολόγιο από Στύρα στις 06:30 δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το δρομολόγιο από την Αγία Μαρίνα που ήταν προγραμματισμένο για τις 08:00.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για ενημέρωση σχετικά με τυχόν αλλαγές ή νέες ακυρώσεις δρομολογίων, προκειμένου να οργανώσουν την ταξιδιωτική τους μετακίνηση με ασφάλεια.

