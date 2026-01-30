Κακοκαιρία: Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα

Εντονα τα προβλήματα, στην Ηπειρο, από την κακοκαιρία

Κακοκαιρία: Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα
30 Ιαν. 2026 9:51
Pelop News

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Ήπειρο. Η βροχόπτωση είναι έντονη και λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε αποκλείστηκε το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα.

Ειδικότερα, η εκτεταμένη κατολίσθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 29/1 στον δρόμο που οδηγεί προς το ορεινό χωριό Ματσούκι του νομού Ιωαννίνων είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση προς το χωριό. Οι ζημιές προκλήθηκαν δύο χιλιόμετρα από την είσοδο ενώ καθίζηση έχει υποστεί και το έδαφος στο κέντρο του χωριού.

Μηχάνημα πολιτικής προστασίας αναμένεται να επιχειρήσει για να ανοίξει τον δρόμο. Η κατάπτωση έγινε την νύχτα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αποκλειστούν. Σκαπτικό μηχάνημα ήταν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περίπτωση που χρειαστεί να ανοίξει ο δρόμος για περιστατικό υγείας.

Προβλήματα ύδρευσης λόγω των κατολισθήσεων

Το εν λόγω χωριό όπως μεταδίδει το ERTNews αντιμετωπίζει και πρόβλημα ύδρευσης, λόγω των κατολισθήσεων.

Οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται στο όριο υπερχείλισης ενώ καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει στον δήμο Φιλιατών στην Σαγιάδα.

Η βροχόπτωση, που έφτασε και τα 150 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου, συνεχίζεται, ενώ στα ορεινά υπάρχει χιονόπτωση.

Είκοσι σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:58 Βασίλης Τζίγκος: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών
9:51 Κακοκαιρία: Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα
9:50 Συνάντηση Πιερρακάκη – Λαγκάρντ: Θα καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη
9:38 Καθηγητής έστειλε γυμνές φωτογραφίες την πρώην του και στο γιο της!
9:26 Κινητοποίηση για κατολίσθηση βράχων στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ
9:14 «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Παπαστεργίου: Να δούμε τι πήγε λάθος, ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
9:02 Αίγιο: Κλείνουν νωρίτερα σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου
8:57 Ευχάριστα νέα για τον τρίτο τραυματία του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία
8:47 Προσφυγικά: Επιστρέφει στα «παλιά» η λαϊκή αγορά της Παρασκευής
8:35 Στάση εργασίας σήμερα και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στην Πάτρα
8:27 Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
8:18 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
8:08 Kαιρός: Αστατος σήμερα 30/1, με υψηλές θερμοκρασίες, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:57 Τροχαίο στη Ρουμανία: Σήμερα και το Σάββατο οι κηδείες των «7» του ΠΑΟΚ
7:48 Επέτειος Ιμίων: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας
7:37 Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Πέτρου Καθρέπτα του ΝΟΠ
7:24 Πάτρα: Συνελήφθη αντιεξουσιαστής για τον ξυλοδαρμό 19χρονων για την… Ελληνική σημαία
7:12 Μια προφυλάκιση για την κάνναβη των 900.000 ευρώ, Πατρινός ο «παραλήπτης» ΦΩΤΟ
23:57 Αναβιώνει στην Επίδαυρο η θρυλική όπερα «Μήδεια» που σημάδεψε η Μαρία Κάλλας
23:39 Τραμπ: «Δεν κοιμάμαι στα υπουργικά συμβούλια, κλείνω τα μάτια γιατί βαριέμαι»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ