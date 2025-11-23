Κακοκαιρία «Αριέλ»: Τεράστιες ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα, ποιοι δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε πλήρη εξέλιξη οι αυτοψίες για τις καταστροφές από το κύμα κακοκαιρίας.

23 Νοέ. 2025 9:58
Pelop News

Η κακοκαιρία που πλήττει από τις αρχές της εβδομάδας την Ήπειρο και την Κέρκυρα συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες ζημιές σε υποδομές και να θέτει σε κίνδυνο δεκάδες οικισμούς, με το έδαφος να παραμένει κορεσμένο και ιδιαίτερα ασταθές.

Στην Ήπειρο, τα Τζουμέρκα, η Κόνιτσα, ο Ζηρός και οι Φιλιάτες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες στρέμματα παραμένουν βυθισμένα, δρόμοι είναι κατεστραμμένοι ή μονίμως καλυμμένοι με χώματα και κορμούς δέντρων, ενώ δεκάδες νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Στην Πεδινή Ιωαννίνων έχουν σχηματιστεί λίμνες, ενώ στην Καλαμπάκα αρκετά ορεινά χωριά του Δήμου Μετεώρων παραμένουν αποκλεισμένα.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, οι ζημιές σε υποδομές είναι τεράστιες ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα, καθώς και στους Δήμους Ζηρού, Φιλιατών και Κόνιτσας. Όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ μετά από σύσκεψη με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το κόστος αποκατάστασης θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τυχόν νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι:

  • Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων)
  • Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας)
  • Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας)
  • Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας)
  • Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς)

Στην Κέρκυρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Κέρκυρα, η κατάσταση παραμένει δραματική σε τουλάχιστον 20 κοινότητες. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Μαχειμάρης στο ΕΡΤnews, υπάρχει έλλειψη ρεύματος, νερού και προσπελασιμότητας, ενώ σημειώνεται υψηλή επικινδυνότητα για τους κατοίκους λόγω της διάβρωσης του υπεδάφους. Όλα τα σχολεία και οι πολιτιστικοί χώροι του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά και τη Δευτέρα. «Χρειάζεται χρόνος και σοβαρή μελέτη για να επουλώσουμε τις πληγές και να θωρακίσουμε την περιοχή για τα επόμενα χρόνια», τόνισε.

