Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο

Νέα κακοκαιρία ετοιμάζεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή, με τους μετεωρολόγους να παρακολουθούν την εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού που έχει πάρει την ονομασία «Deborah» και να προειδοποιούν για ένα νέο κύμα αστάθειας με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους πιο έντονα φαινόμενα. Η αλλαγή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τα δυτικά και τα βόρεια, πριν κινηθεί σταδιακά ανατολικότερα και επηρεάσει και την Αττική.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η Παρασκευή 27 Μαρτίου χρειάζεται προσοχή ακόμη και για την Αθήνα, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες από το απόγευμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η πιο αξιόλογη επιδείνωση δεν τοποθετείται στην πρώτη φάση της κακοκαιρίας, αλλά μεταφέρεται κυρίως στην Τετάρτη 1 Απριλίου και στην Πέμπτη 2 Απριλίου, όταν τα προγνωστικά σενάρια δίνουν πιο αυξημένες πιθανότητες για μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η επίσημη πρόγνωση για την Αττική, όπου για την Παρασκευή προβλέπονται κατά διαστήματα βροχές και έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από τις 12:00 έως τις 16:00. Η πρόγνωση δείχνει ότι τα φαινόμενα στην πρωτεύουσα δεν θα είναι σταθερά όλη την ημέρα, αλλά θα υπάρξουν περάσματα βροχών και πιθανές καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό… pic.twitter.com/uQzQD81yBT — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 26, 2026

Ο Γιάννης Καλλιάνος περιγράφει τη μεταβολή ως τυπική για το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, αποφεύγοντας τους δραματικούς τόνους, αλλά σημειώνοντας ότι η αστάθεια θα δώσει καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Για την Αττική η εικόνα που μεταφέρει είναι πιο ήπια, με τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, αλλά με ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσκαιρο πέρασμα τοπικών καταιγίδων γύρω στο μεσημέρι.

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τοποθετεί την έναρξη της κακοκαιρίας από το πρωί της Παρασκευής στη δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Όσο θα περνούν οι ώρες, το κύμα θα μετακινείται ανατολικότερα, επηρεάζοντας και περιοχές όπως η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία και τμήματα της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, πριν καταλήξει προς το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο.

Για τη δυτική Πελοπόννησο η εικόνα είναι ήδη πιο επιβαρυμένη. Στην Πάτρα και γενικότερα στη δυτική πλευρά της χώρας αναμένονται πιο οργανωμένες βροχές από το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ για τη Δυτική Πελοπόννησο έχει εκδοθεί προειδοποίηση τόσο για καταιγίδες όσο και για τοπικά ισχυρή βροχή, με τα προβλεπόμενα ύψη υετού να φτάνουν τα 30 έως 40 χιλιοστά.

Η αστάθεια δεν φαίνεται να εξαντλείται μέσα σε ένα μόνο 24ωρο. Το Σάββατο προβλέπονται κάποια ανοίγματα, χωρίς όμως να λείψουν οι βροχές, ενώ στη συνέχεια αναμένεται νέο πέρασμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, με έμφαση προς την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η Κυριακή δείχνει μια σχετική βελτίωση, όμως η αστάθεια δεν εξαφανίζεται εντελώς, ενώ νέο κύμα φαινομένων αναμένεται ξανά από Δευτέρα προς Τρίτη.

Η συνολική εικόνα, πάντως, δείχνει ότι η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο διαδοχικών μεταβολών, με εξάρσεις και υφέσεις, πριν ο καιρός αρχίσει να σταθεροποιείται προς τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Μέχρι τότε, η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Παρασκευή 27 Μαρτίου ως προς το πρώτο κύμα και κυρίως στην 1η και 2η Απριλίου, που οι προγνώσεις τοποθετούν ως τα πιο απαιτητικά σημεία αυτής της νέας κακοκαιρίας.

