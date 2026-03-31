Κακοκαιρία «Erminio»: Πότε θα φτάσει στην Αττική, σε κατάσταση «Red Code» η Αθήνα

Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθενται οι υπηρεσίες των Δήμων της Αττικής, καθώς το επικίνδυνο καιρικό σύστημα «Erminio» αναμένεται να πλήξει τον νομό με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις επόμενες ώρες. Οι προβλέψεις της ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα, που περιλαμβάνουν ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, έχουν κινητοποιήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς Πολιτικής Προστασίας.

Διαβάστε επίσης: Erminio: Από τα ξημερώματα ως αργά τη νύχτα σφυροκοπά τη χώρα – Για ακραία φαινόμενα κάνει λόγο το meteo, ΧΑΡΤΕΣ

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο νομός Αττικής θα βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τετάρτης. Οι καταιγίδες αναμένεται να εισέλθουν από την περιοχή του Σαρωνικού, επηρεάζοντας σταδιακά την Αττικοβοιωτία και κυρίως την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων στις υποδομές και τις μετακινήσεις.

Χαρακτηριστικό του «Erminio» είναι το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, μεταφέροντας μεγάλες συγκεντρώσεις σκόνης. Το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν παράλληλα θυελλώδεις νοτιάδες.

Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή εκτόνωση των φαινομένων, ωστόσο η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ασταθής με τοπικές βροχές μικρότερης έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί το πρωτόκολλο «Red Code», το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Απριλίου. Το σύνολο των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου, Τεχνικών Έργων και η Δημοτική Αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Παράλληλα, έχουν επιστρατευτεί καλαθοφόρα οχήματα για την αντιμετώπιση πτώσεων δέντρων, ενώ το Μητρώο Εργοληπτών είναι σε ετοιμότητα για άμεση συνδρομή.

Οι πολίτες καλούνται να:

Αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μην σταθμεύουν οχήματα πάνω σε φρεάτια ή σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών.

Επικοινωνούν για έκτακτα περιστατικά στον αριθμό 1595 ή στο 210-5277066.

Δείτε ακόμα: Αττική: Ανοικτά τα σχολεία την Τετάρτη, κλειστά μόνο τα νυχτερινά με απόφαση Χαρδαλιά

Μέτρα προστασίας στους υπόλοιπους Δήμους και το ΟΑΚΑ

Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οι αρχές προχωρούν στη διανομή σάκων με άμμο σε κατοικίες που γειτνιάζουν με ρέματα.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, θέτοντας τις εγκαταστάσεις σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας. Συστήνεται σε αθλητές και επισκέπτες να αποφεύγουν την παραμονή σε υπαίθριους χώρους και να απομακρύνονται άμεσα από μεταλλικές κατασκευές ή δέντρα σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, έτοιμες να παρέμβουν όπου απαιτηθεί για την προστασία των πολιτών και των υποδομών.

