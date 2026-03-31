Κακοκαιρία «Erminio»: Συναγερμός για ακραία φαινόμενα – Δύο βαρομετρικά χαμηλά «κλειδώνουν» τη χώρα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της έλευσης της κακοκαιρίας «Erminio», η οποία αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα έντονα και δυνητικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία), γεγονός που επιβάλλει αυξημένη προσοχή από πολίτες και αρχές.

Το κύριο χαρακτηριστικό της αυριανής ημέρας, Τετάρτης 1ης Απριλίου, είναι η ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών: ενός που βρίσκεται ήδη στη Νότια Ιταλία και ενός δεύτερου που κινείται ταχύτατα από τη Βόρεια Αφρική προς το Αιγαίο. Ο συνδυασμός αυτός αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που θα ξεπεράσουν τα 8-9 μποφόρ, με ριπές άνω των 110 χλμ/ώρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η πρόγνωση για την Αττική

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την περιοχή της Αττικής. Αν και οι πρώτες βροχές θα σημειωθούν από το πρωί, τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά από το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης, οπότε και αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Η ευαισθησία του νομού σε πλημμυρικά επεισόδια θέτει τις υπηρεσίες σε επιφυλακή, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής θεωρούνται υψηλά.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Εκτός από την Αττική, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν:

Τα Επτάνησα και η Δυτική Ελλάδα (από τις πρώτες πρωινές ώρες).

Η Ανατολική Στερεά, η Πιερία και η Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά τμήματα).

Η Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος.

Οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την αιχμή των φαινομένων και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη για ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και η αποφυγή υπαίθριων εργασιών λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Επίσης έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

* Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

* Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

* Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

* Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

* Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

* Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

* Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

