Κακοκαιρία Erminio: Τα πρώτα λουκέτα στα σχολεία και η Αττική σε αναμονή αποφάσεων

Η κακοκαιρία Erminio δεν έχει ακόμη δείξει όλη της τη δύναμη, όμως η πρόγνωση για το κρίσιμο 48ωρο της Τετάρτης 1 και της Πέμπτης 2 Απριλίου έχει ήδη φέρει τις πρώτες αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων. Με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται από αύριο και με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και κατά τόπους πολύ μεγάλα ύψη βροχής, οι τοπικές αρχές αρχίζουν να κινούνται προληπτικά.

Μέχρι αυτή την ώρα, η πιο καθαρή και επίσημα καταγεγραμμένη απόφαση αφορά τον Δήμο Μεγίστης, όπου οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 2 Απριλίου, για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, στη Ρόδο έχει αποφασιστεί να μείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς το νησί συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Στην Αττική, όπου η ανησυχία είναι ήδη έντονη, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη οριστική απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το θέμα θα κριθεί μετά από σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα για την πορεία των φαινομένων και την ένταση που αναμένεται να παρουσιάσουν μέσα στην Τετάρτη.

Το ενδιαφέρον για την Αττική είναι αυξημένο, καθώς η περιοχή περιλαμβάνεται στις ζώνες με κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη, μαζί με την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Αττική αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο της σύγκλισης των ανέμων μπορεί να κάνει τις καταιγίδες πιο επίμονες και πιο επικίνδυνες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού μέσα στο διήμερο είναι το Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία και τμήματα του κεντρικού, βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Αυτός είναι και ο λόγος που το ενδεχόμενο νέων αποφάσεων για κλειστά σχολεία παραμένει ανοικτό και για άλλες περιοχές τις επόμενες ώρες.

Η εικόνα, επομένως, είναι ακόμη ρευστή. Τα πρώτα λουκέτα έχουν ήδη μπει σε Μεγίστη και Ρόδο, όμως στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την τελική εκτίμηση του κινδύνου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Τετάρτη και η Πέμπτη αντιμετωπίζονται ήδη ως το πιο επικίνδυνο κομμάτι της Erminio, με τις αρχές να σταθμίζουν ώρα με την ώρα αν η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών επιβάλλει αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



