Κακοκαιρία: Καταιγίδες, λασποβροχές, νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, ΒΙΝΤΕΟ

Πλέον με τις κακοκαιρίες back to back να μας θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε μία ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από την Τετάρτη (04.02.2026) μέχρι την Παρασκευή (06.02.2026) δύο νέες κακοκαιρίες θα φέρουν καταιγίδες λασποβροχές και νοτιάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«΄Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες…”

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα!

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».



Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο (3/2/2026) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες μόνο νεφώσεις να σημειώνονται κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

