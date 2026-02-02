Κακοκαιρία: Καταιγίδες, λασποβροχές, νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, ΒΙΝΤΕΟ

Τσατραφύλλιας: «Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα»

Κακοκαιρία: Καταιγίδες, λασποβροχές, νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, ΒΙΝΤΕΟ
02 Φεβ. 2026 20:31
Pelop News

Πλέον με τις κακοκαιρίες back to back να μας θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Περιστατικό που σοκάρει: Άνδρας χτύπησε ανελέητα την μητέρα του και απείλησε ότι θα την σκοτώσει!

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε μία ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από την Τετάρτη (04.02.2026) μέχρι την Παρασκευή (06.02.2026) δύο νέες κακοκαιρίες θα φέρουν καταιγίδες λασποβροχές και νοτιάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
«΄Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες…”
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα!

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».

Ο καιρός την Τρίτη
Γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο (3/2/2026) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες μόνο νεφώσεις να σημειώνονται κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Πρόστιμο στον υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας επειδή δεν έδωσε προτεραιότητα σε πεζή
21:11 Εξαφανίστηκε κορίτσι 16 χρονών στη Νέα Σμύρνη
21:00 Η απίστευτη συγγνώμη Ιάπωνα, που χτύπησε κατά λάθος επόπτρια στο All Star Game, ΒΙΝΤΕΟ
20:51 Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις εκλογές δεν θα συγκριθώ με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους
20:41 Πάτρα: Άνδρας 30 χρόνων βρέθηκε νεκρός από τη σύζυγό του στο σπίτι τους
20:31 Κακοκαιρία: Καταιγίδες, λασποβροχές, νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 ΑΕΚ: «Το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει θέλουν δεν θέλουν και η σελίδα θα αλλάξει, με νέα εποχή»
20:11 Αlco: Στις 13 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, από εκεί αντλούν ψήφους Καρυστιανού και Τσίπρας
20:00 Αιγιάλεια: Οι παρέες γράφουν ιστορία – Η θρυλική παρέα της Τρίτης ΦΩΤΟ
19:51 «Ανταλλάξαμε 20 λέξεις, δεν θα αναγνώριζε τη φωνή μου», η αποκάλυψη του ετεροθαλή αδερφού της εξαφανισμένης Λόρας
19:48 Παρέμβαση Ξυλιά για Πράσινο και Βιολογικό
19:42 Το Αθλόραμα ασημένιο μετάλλιο στο Ομαδικό Κ16 στα Τρίκαλα – Φωτογραφίες
19:31 Το μήνυμα Αταμάν και η γραπτή δήλωση: «Λυπάμαι για την ήττα από τον Άρη, βρισκόμαστε μόλις μία νίκη πίσω από τη Ρεάλ»
19:20 Καραβίας στον peloponnisos Fm: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός»
19:10 Γερμανία: Συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
19:00 Πάντοτε κλέβαμε τις αγροτικές επιδοτήσεις
18:55 ΗΠΑ: Στόχος το απόθεμα σπάνιων γαιών για να περιορίσουν την εξάρτηση από την Κίνα
18:46 EuroLeague-Final Four: Τότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το ΟΑΚΑ!
18:36 Περιστατικό που σοκάρει: Άνδρας χτύπησε ανελέητα την μητέρα του και απείλησε ότι θα την σκοτώσει!
18:26 Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ