Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας από το πρωί της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης. Η Πολιτική Προστασία θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα πέντε Περιφέρειες και απευθύνει σαφείς οδηγίες αυτοπροστασίας, ενώ στην Αττική εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσουν τα σχολεία.

20 Ιαν. 2026 14:59
Pelop News

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες για μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ ενεργοποιείται καθεστώς «Red Code» σε πέντε Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρικού συστήματος θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα – ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο σε Θεσσαλία και Μακεδονία – καθώς και οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν υψηλές εντάσεις στα πελάγη.

Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συγκαλώντας τα αρμόδια συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, λόγω του μεγάλου όγκου βροχής που ενδέχεται να πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στην Αττική εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, τόσο κατά τις μετακινήσεις όσο και κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, να μην σταθμεύουν ή κινούνται κάτω από δέντρα και πινακίδες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, έως ότου το κύμα κακοκαιρίας υποχωρήσει.

14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
