Κακοκαιρία: Νέο κύμα από τη Δευτέρα, η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Για δεύτερη ημέρα σήμερα Παρασκευή 3/10/2025, συνεχίζεται η κακοκαιρία και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα υποχωρήσουν.

Συνέχεια της κακοκαιρίας σήμερα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN Κλέαρχου Μαρουσάκη, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, που δεν αποκλείεται να δώσει επίσης ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους.

«Το κύμα κακοκαιρίας αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνεται, αν και αφήνει πίσω του μια αστάθεια και γι’ αυτό εξακολουθούμε να βλέπουμε καταιγίδες στα δυτικά. Περιμένουμε βελτίωση από το απόγευμα της Παρασκευής και πιο ήπιες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο, μέχρι το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένουμε τη Δευτέρα», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Ανατολικό Αιγαίο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ενώ στη δυτική Ελλάδα περιμένουμε εκδήλωση βροχών ή και τοπικών καταιγίδων. Δεν αποκλείεται, δε, να δούμε κάποιες μπόρες και στον ηπειρωτικό κορμό, ίσως και στην Αττική.

Κλειστά είναι τα σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες με επισήμναση για «προσοχή στις μετακινήσεις και τις οδηγίες των Αρχών», απευθύνει το μήνυμα 112 προς τους κατοίκους σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, αλλά και σε κατοίκους των Σερρών και της Λήμνου.

Την ίδια ώρα, η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που προβλέπεται να επηρεάσουν:

-Έως και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

-Έως το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

-Από τις πρωινές ώρες έως και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).

Γενικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι νωρίς το πρωί ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα (ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ). Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Σάββατο και Κυριακή

ΣΑΒΒΑΤΟ

Άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια

