Κακοκαιρία: Πάνω από 100 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω προβλημάτων

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Κακοκαιρία: Πάνω από 100 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω προβλημάτων
10 Ιαν. 2026 20:35
Pelop News

Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας από σήμερα το πρωί έως και τις 17.00.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 40 κοπές δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Η λειτουργία των iPhone που σταματά τους χάκερ
21:33 ΗΠΑ – Μινεάπολη: Συλλήψεις 29 ατόμων σε διαδήλωση για το θάνατο της 37χρονης από πράκτορα της ICE
21:25 Σέρρες: Δεν γίνεται να είναι ένας μόνο ο δράστης» λέει ο πατέρας του 17χρονου για τον φονικό ξυλοδαρμό
21:14 Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε οροφή καταστήματος σε εμπορικό κέντρο – Μία τραυματίας
21:03 8 λάθη που κάνουν οι γονείς – Ο ψυχολόγος – δρ. Παιδοψυχιατρικής Μάνος Σουρής εξηγεί στην «Π»
20:51 Φυλακές Κορυδαλλού: Τέσσερις συλλήψεις για μαχαίρι και ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κελιά
20:46 Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία ΒΙΝΤΕΟ
20:35 Κακοκαιρία: Πάνω από 100 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω προβλημάτων
20:26 Κρήτη: Θρήνος για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε ενώ είχε πάει για κυνήγι
20:23 Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν καλύτερος και πήρε το «τρίποντο» στο τοπικό ντέρμπι
20:12 Φοινικούντα: Κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός στους φόνους
20:09 Νέα ήττα για την Ολυμπιάδα
20:02 Με το δεξί οι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
20:00 Ο Μίμης Ανδρουλάκης στην «Π»: Η θηλυκότητα δεν έχει ηλικία
19:50 Ολυμπιακός – Μόντε Μόρις: Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα χάσει ο Αμερικανός γκαρντ
19:38 «Πολική φωτοβολίδα» χτυπά τη χώρα: Χιόνια μέχρι και δίπλα στο κύμα – 75% πιθανότητα για την Αττική
19:26 Πολλαπλή σκλήρυνση και στοματική υγεία: Το βακτήριο των ούλων που μπορεί να επηρεάζει την αναπηρία
19:13 Αιγαίο: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας ΒΙΝΤΕΟ
19:09 Ο Απόλλων έχασε στις λεπτομέρειες από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:09 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έδειξε χαρακτήρα, πρώτη εκτός έδρας νίκη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ