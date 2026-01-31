Κακοκαιρία σε κύματα: Δυναμώνει απόψε στα Δυτικά, κορύφωση την Κυριακή, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό «ανοίγει» από σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ένα 48ωρο με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη. Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι το σύστημα θα γίνει πιο αισθητό από το απόγευμα και κυρίως από το βράδυ, με την Κυριακή να θεωρείται η πιο «βαριά» ημέρα του περάσματος.

Σύμφωνα με τη γενική εικόνα της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σήμερα στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και –μέχρι τις πρωινές ώρες– μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, ενώ από αργά το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές θα εμφανιστούν κατά τόπους και κυρίως στο Αιγαίο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, πριν υπάρξει σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η πιο επικίνδυνη ημέρα ωστόσο είναι η Κυριακή όπου θα ρίξει πυκνό χιόνι στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος ενώ θα σημειωθούν επίμονες βροχές και καταιγίδες σε 8 περιοχές: Δυτικά, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Αττική.

Όσον αφορά την Πάτρα, για σήμερα Σάββατο, τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου, η ημέρα προβλέπεται βροχερή, με ένα μικρό “στεγνό” διάλειμμα τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι – Νοτιοανατολικοί έως 3 Μποφόρ, με την έντασή τους να δυναμώνει από τις βραδινές ώρες. Το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 80% τις βραδινές ώρες.

Το πρόσωπό της θα δείξει πιο έντονα η κακοκαιρία αύριο Κυριακή στην Πάτρα, με τις βροχοπτώσεις να είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι – Νοτιοανατολικοί φτάνοντας σε ένταση έως και 6 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα φτάσει το 90%.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου περιγράφει ένα «ιδιαίτερα βαθύ και οργανωμένο» χαμηλό που θα κινηθεί από το Ιόνιο προς την Πελοπόννησο και στη συνέχεια προς το Αιγαίο, με τον άνεμο στο βόρειο Αιγαίο να φτάνει σε πολύ υψηλές εντάσεις. Στο «κόκκινο» για πιθανές επιπτώσεις μπαίνουν –μεταξύ άλλων– η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση στον κορεσμό του εδάφους σε περιοχές που έχουν ήδη «τραβήξει» νερό από προηγούμενα περάσματα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η επιδείνωση ξεκινά από τα δυτικά από το βράδυ του Σαββάτου, με την Κυριακή να αποκτά πανελλαδικά χαρακτηριστικά: επίμονες βροχές και καταιγίδες σε δυτικά–κεντρικά, ισχυρούς ανέμους σε νησιωτικές/παράκτιες ζώνες, αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινά και –κατά τόπους– ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Για την Αττική, το σκηνικό σήμερα παραμένει πιο «σπαστό» (παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τάση βελτίωσης μέσα στην ημέρα), ωστόσο το πέρασμα της Κυριακής δείχνει να είναι πιο «γεμάτο», με τα πιο έντονα φαινόμενα να τοποθετούνται στις πρωινές ώρες και στη συνέχεια σταδιακή εκτόνωση. Αντίστοιχα, στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα φαινόμενα αναμένεται να ξαναδυναμώσουν από αργά το βράδυ, με την Κυριακή να δίνει κατά διαστήματα βροχές/καταιγίδες.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, η εικόνα δεν δείχνει ακραίες μεταβολές άμεσα, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά (και τοπικά χαμηλότερα, όπου το επιτρέψουν οι συνθήκες). Το ζητούμενο του διημέρου, όπως επισημαίνεται από τις προγνώσεις, είναι ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων/καταιγίδων και ενισχυμένων ανέμων, που μπορεί να δημιουργήσει πρόσκαιρα προβλήματα – ιδίως εκεί όπου το έδαφος είναι ήδη επιβαρυμένο.

Ο καιρός σήμερα σε όλη την Ελλάδα

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Κυριακή 01.02.2026

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 02.02.2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 03.02.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 04.02.2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

