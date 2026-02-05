Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές

Έντονη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Αθήνας και προειδοποιήσεις για καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

05 Φεβ. 2026 14:12
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού στην Αττική, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, ενώ παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Τα φαινόμενα έχουν ήδη επηρεάσει τις μετακινήσεις, με τη βροχή να καταγράφεται μεταξύ άλλων σε Δροσιά, Βριλήσσια, Αμπελόκηπους, Πειραιά, Ελευσίνα, Φάληρο, Άλιμο, Πέραμα και Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, δεν αποκλείεται περαιτέρω ένταση των βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι σύστημα καταιγίδων κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική και κεντρική Αττική. Τα φαινόμενα, αν και ενδέχεται να έχουν σύντομη διάρκεια σε κάθε περιοχή, μπορεί να παρουσιάσουν τοπικές εξάρσεις έντασης.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η κακοκαιρία συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους νότιους ανέμους και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας κατά τόπους συνθήκες λασποβροχών. Ήδη έχουν καταγραφεί προβλήματα, όπως πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές των Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ προς το βράδυ αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν επίσης χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές, ενώ στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

