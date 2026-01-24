Κακοκαιρία στην Αττική: Οι δύο φάσεις που «έπνιξαν» τη Γλυφάδα – Τι δείχνει η ανάλυση του Αστεροσκοπείου

Δύο διακριτές φάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά είχε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική στις 21 Ιανουαρίου, προκαλώντας μία νεκρή και εκτεταμένες καταστροφές. Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου αποτυπώνουν την ένταση και την εξέλιξη των φαινομένων.

24 Ιαν. 2026
Δύο σαφώς διακριτές και μετεωρολογικά διαφορετικές φάσεις παρουσίασε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, προκαλώντας τον θάνατο μιας γυναίκας και σοβαρές καταστροφές κυρίως στην Άνω Γλυφάδα και τα νότια προάστια, σύμφωνα με ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πρώτη φάση: Παρατεταμένες αλλά ήπιες βροχοπτώσεις

Η πρώτη φάση χαρακτηρίστηκε από συνεχή, σχετικά ήπια βροχόπτωση χωρίς έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Παρά τη χαμηλότερη ένταση, τα ύψη βροχής ήταν ήδη σημαντικά από τις πρωινές ώρες, με μεγάλες ποσότητες να καταγράφονται δυτικά του Υμηττού και στη Δυτική Αττική.

Στον σταθμό του Παπάγου, καταγράφηκαν περίπου 100 χιλιοστά βροχής στο δωδεκάωρο από τις 06:00 έως τις 18:00, ενώ σε άλλες περιοχές τα ύψη κυμάνθηκαν μεταξύ 60 και 70 χιλιοστών.

Δεύτερη φάση: Βίαιες καταιγίδες και ακραία ύψη βροχής

Η εικόνα άλλαξε δραματικά το τρίωρο 18:00–21:00, όταν εκδηλώθηκε η δεύτερη και σαφώς πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας. Η αστάθεια της ατμόσφαιρας ενισχύθηκε και ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα έπληξαν το λεκανοπέδιο.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στα νότια προάστια, όπου τα ύψη βροχής εκτοξεύτηκαν. Στη Βάρη καταγράφηκαν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις τρεις ώρες, ενώ εκτιμάται ότι στην Άνω Γλυφάδα τα ποσά ήταν κατά 30% έως 40% υψηλότερα, σύμφωνα με αναλογικές μετρήσεις.

Παράλληλα, σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως στον Παπάγο, όπου καταγράφηκαν επιπλέον 70 χιλιοστά στο ίδιο τρίωρο.

Η κορύφωση των φαινομένων και η τραγική απώλεια

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων εντοπίστηκε στο κρίσιμο τρίωρο της δεύτερης φάσης, στην περιοχή όπου καταγράφηκε η ανθρώπινη απώλεια και οι σοβαρότερες καταστροφές.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, τα στοιχεία των σταθμών του Αστεροσκοπείου επέτρεψαν λεπτομερή παρακολούθηση της χρονικής και χωρικής εξέλιξης της κακοκαιρίας, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επιδείνωση των φαινομένων μέσα σε λίγες ώρες.

