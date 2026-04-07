Κακούσης για την υπόθεση ΓΣΕΕ: «Δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία σε βάρος μου» – Αιχμές για τις διαρροές και την ΕΡΤ

Με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης έδωσε τη δική του απάντηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της ΓΣΕΕ, αναφερόμενος τόσο στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Οικονομική Αστυνομία στο σπίτι του, όσο και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει διαχειριστεί την υπόθεση η ΕΡΤ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το περιεχόμενο της ανάρτησής του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι οκτώ εβδομάδες μετά τη δημόσια έκθεση του ονόματός του, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας επισκέφθηκε το σπίτι του, το οποίο, όπως σημειώνει, είναι και έδρα της εταιρείας του, προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία για την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Ο Γιώργος Κακούσης αναφέρει ότι οι αστυνομικοί του ζήτησαν στοιχεία για τη συνεργασία του με τη ΔΥΠΑ, επισημαίνοντας όμως πως ο ίδιος δεν έχει, όπως λέει, καμία συνεργασία με τον συγκεκριμένο φορέα. Όπως προσθέτει, τελικά παραδόθηκαν στοιχεία που αφορούν τη συνεργασία του με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τα οποία, κατά τον ίδιο, ήταν ήδη ταξινομημένα και διαθέσιμα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βρίσκονται αναρτημένα όπου απαιτείται από τον νόμο. Παράλληλα, σημειώνει ότι κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούσε για την εργασία του, προκειμένου να ελεγχθούν συνομιλίες και δεδομένα.

Στην ίδια ανάρτηση, ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι έως σήμερα δεν έχει λάβει το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, παρότι, όπως αναφέρει, έχει καταθέσει σχετικό αίτημα. Με βάση αυτό, σημειώνει ότι αγνοεί με ποιον τρόπο στοιχειοθετούνται οι «βάσιμες υπόνοιες» που, κατά τον ίδιο, οδήγησαν στη δημόσια διαπόμπευσή του. Υποστηρίζει ακόμη ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του καμία κατηγορία και ότι δεν έχει κληθεί από καμία αρχή να δώσει εξηγήσεις. Αυτοί οι ισχυρισμοί αποδίδονται στον ίδιο μέσω της ανάρτησής του και δεν συνιστούν επίσημη δικαστική αποτίμηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται και απέναντι στην ΕΡΤ, για την οποία αναφέρει ότι του κοινοποίησε εξώδικο καταγγέλλοντας τη σύμβασή του, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο κείμενό του αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια τηλεόραση χειρίστηκε την υπόθεση, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για προεξόφληση ενοχής και για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο είχε δημοσιευθεί ότι ανεστάλη η συμβατική σχέση εργασίας του με την ΕΡΤ, ενώ ο ίδιος τότε υποστήριζε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι νόμιμες, διαφανείς και ελέγξιμες.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Κακούσης θέτει και ζήτημα προστασίας του δημοσιογραφικού απορρήτου, σημειώνοντας ότι πλέον παλιές γραπτές συνομιλίες του είναι προσβάσιμες στο πλαίσιο της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό συνδέει την υπόθεση όχι μόνο με την προσωπική και επαγγελματική του έκθεση, αλλά και με ζητήματα που, όπως υπονοεί, αφορούν τον πυρήνα της δημοσιογραφικής λειτουργίας.

