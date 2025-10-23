Καλαμαριά: 22χρονοι “ξάφριζαν” πολυτελή αυτοκίνητα – 54 διαρρήξεις και κέρδη 50.000 ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο 22χρονοι στην Καλαμαριά, που φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες διαρρήξεις πολυτελών αυτοκινήτων, αποκομίζοντας συνολικά πάνω από 50.000 ευρώ.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για 54 περιπτώσεις διαρρήξεων από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.

Οι δράστες στόχευαν συγκεκριμένες μάρκες πολυτελών οχημάτων, τα οποία παραβίαζαν με εξειδικευμένα διαρρηκτικά εργαλεία. Από το εσωτερικό τους αφαιρούσαν μετρητά, τιμαλφή και εξαρτήματα υψηλής μεταπωλητικής αξίας, τα οποία μεταπωλούσαν στη “μαύρη αγορά”.

Οι δύο 22χρονοι συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο, που αναζητείται από τις αρχές.

Την έρευνα που οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



