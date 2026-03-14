Καλαμαριά: «Δεν το χωράει ο νους μας» λέει η οικογένεια του 23χρονου – Στο κάδρο οι φίλοι του θύματος

Σε κατάσταση βαθιάς αναστάτωσης και σοκ εμφανίζεται η οικογένεια του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας δημόσια να περιγράψει το δικό της βαρύ φορτίο μετά το φονικό που συγκλόνισε την πόλη. Συγγενείς του νεαρού μίλησαν για μια οικογένεια που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν επιχειρούν να ακυρώσουν το μέγεθος της τραγωδίας για την πλευρά του θύματος. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Newsit, οι συγγενείς του 23χρονου επέμειναν ότι πονάνε «για το παιδί που χάθηκε και για αυτό που διαπράχθηκε», δίνοντας τον τόνο μιας δημόσιας τοποθέτησης που επιχειρεί να συνδυάσει τη θλίψη με την υπερασπιστική γραμμή της οικογένειας.

Η βασική θέση που προβάλλει η πλευρά του 23χρονου παραμένει ότι ο κατηγορούμενος δεν κινήθηκε επιθετικά από πρόθεση, αλλά αντέδρασε ενώ δεχόταν επίθεση. Ο ίδιος, όταν παραδόθηκε στις Αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στην περιοχή της Καλαμαριάς και ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ενέδρα. Σύμφωνα με το αρχικό αυτό αφήγημα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής άρπαξε μαχαίρι που, όπως ισχυρίζεται, βρέθηκε στο έδαφος, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Το ίδιο μοτίβο υπεράσπισης υιοθετούν πλέον και στενοί συγγενείς του, που μιλούν ανοιχτά για παγίδα που του στήθηκε από παρέα νεαρών.

Συγκεκριμένα, ο θείος του 23χρονου, μιλώντας δημόσια, περιέγραψε τον ανιψιό του ως «καλό παιδί» και επέμεινε ότι το περιστατικό ξεκίνησε μέσα από αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών, η οποία ξέφυγε βίαια. Κατά την εκδοχή της οικογένειας, το θανατηφόρο αποτέλεσμα προέκυψε μέσα σε συνθήκες συμπλοκής και όχι μέσα από προσχεδιασμένη πρόθεση. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια πλευρά αναγνωρίζει ότι ο 23χρονος όφειλε να παρουσιαστεί στις Αρχές και να μιλήσει, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να πει όλη την αλήθεια και για ό,τι φταίει να πληρώσει». Αυτή η διπλή στάση, δηλαδή στήριξη στο πρόσωπό του αλλά και αποδοχή της ανάγκης λογοδοσίας, δίνει και το στίγμα της οικογενειακής αντίδρασης μετά το έγκλημα.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα εξακολουθεί να κινείται πέρα από τον στενό πυρήνα των ισχυρισμών του κατηγορούμενου. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση παίζουν οι δύο φίλοι του 20χρονου, οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να τρέχουν μαζί του λίγο πριν και λίγο μετά τη θανατηφόρα επίθεση. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο ένας έχει ταυτοποιηθεί, ενώ και οι δύο φέρονται να έχουν εκδηλώσει πρόθεση να παρουσιαστούν στις Αρχές με τους δικηγόρους τους. Σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως επεισόδιο με οπαδικά χαρακτηριστικά.





Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι ερευνητές και στα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης του 23χρονου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα και ράμματα στο κεφάλι, κάτι που δείχνει πως προηγήθηκε βίαιη σύγκρουση πριν από το θανατηφόρο χτύπημα. Τα τραύματα αυτά αξιοποιούνται από την υπερασπιστική πλευρά ως ένδειξη ότι ο κατηγορούμενος δέχθηκε επίθεση, όμως δεν αρκούν από μόνα τους για να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας, ειδικά από τη στιγμή που οι Αρχές διερευνούν την ακριβή αλληλουχία των χτυπημάτων και το αν εμπλέκονταν περισσότερα πρόσωπα στο σημείο.

Από την πλευρά της οικογένειας του 20χρονου, το μήνυμα παραμένει εντελώς διαφορετικό. Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει ήδη απορρίψει κάθε αναφορά σε άμυνα, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα του θύματος και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το μαχαίρι παραπέμπουν σε καθαρό δόλο. Έχει επισημάνει ότι το φονικό χτύπημα στην καρδιά, το τραύμα στη μασχαλιαία χώρα και το κάταγμα στο ζυγωματικό δεν συνάδουν με μια στιγμιαία αμυντική αντίδραση, αλλά αποτυπώνουν έντονη και επαναλαμβανόμενη βία. Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο εκδοχές είναι πλέον πλήρης και ακριβώς πάνω σε αυτήν θα κινηθεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο της υπόθεσης.

Το νέο κομμάτι του ρεπορτάζ, λοιπόν, δεν είναι ότι ο 23χρονος πήγε στον ανακριτή ή ότι έλαβε προθεσμία, αλλά το ότι η υπόθεση ανοίγει πια σε δύο επίπεδα: αφενός στο οικογενειακό και κοινωνικό αποτύπωμα της πράξης, αφετέρου στη μάχη για την ερμηνεία του ίδιου του περιστατικού. Από τη μία, η οικογένειά του δηλώνει διαλυμένη και μιλά για ένα παιδί που, κατά τη δική της εκτίμηση, βρέθηκε σε ακραία πίεση. Από την άλλη, οι Αρχές και η οικογένεια του θύματος εστιάζουν στα αντικειμενικά στοιχεία, στα βίντεο, στα τραύματα και στις κινήσεις όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποτυπωθεί χωρίς σκιές αν πρόκειται για ενέδρα, για συμπλοκή που ξέφυγε ή για μια πράξη με σαφή θανατηφόρο πρόθεση.

