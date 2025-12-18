Καλαμαριά: Τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για 13 κλοπές δίκυκλων στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Για συνολικά 13 κλοπές δικύκλων κατηγορούνται τρεις νεαροί, δύο 18χρονοι και ένας 15χρονος, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και αφαιρούσαν δίκυκλα, είτε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.

Η δράση τους βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο μικροσκόπιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς. Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους προέκυψαν έπειτα από την επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των δύο 18χρονων, ο οποίος εντοπίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να κλέψει δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα αφαιρεθέντα δίκυκλα αφορούσαν μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ». Όλα τα οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών νεαρών θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

