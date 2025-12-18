Καλαμαριά: Τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για 13 κλοπές δίκυκλων στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Τρεις νεαροί, δύο 18χρονοι και ένας 15χρονος, κατηγορούνται για σειρά κλοπών δικύκλων που σημειώθηκαν από τον Σεπτέμβριο σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Καλαμαριά: Τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για 13 κλοπές δίκυκλων στην ανατολική Θεσσαλονίκη
18 Δεκ. 2025 11:53
Pelop News

Για συνολικά 13 κλοπές δικύκλων κατηγορούνται τρεις νεαροί, δύο 18χρονοι και ένας 15χρονος, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και αφαιρούσαν δίκυκλα, είτε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.

Η δράση τους βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο μικροσκόπιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς. Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους προέκυψαν έπειτα από την επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των δύο 18χρονων, ο οποίος εντοπίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να κλέψει δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα αφαιρεθέντα δίκυκλα αφορούσαν μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ». Όλα τα οχήματα εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών νεαρών θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
13:15 ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ