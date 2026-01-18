Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ

Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ
18 Ιαν. 2026 14:59
Pelop News

Ενα ακόμα συμβάν με ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18 Ιανουαρίου στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη 58χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι επέτρεψε την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικο. Ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας προχώρησαν και στη σύλληψη του 67χρονου πατέρα του ανήλικου, με την κατηγορία της έκθεσης.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

