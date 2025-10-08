Καλάβρυτα: Διάσωση Γερμανού τουρίστα μετά από εκτροπή οχήματος σε πλαγιά

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των δύσκολων συνθηκών

Καλάβρυτα: Διάσωση Γερμανού τουρίστα μετά από εκτροπή οχήματος σε πλαγιά
08 Οκτ. 2025 18:00
Pelop News

Μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στα Καλάβρυτα, όταν ένας Γερμανός τουρίστας έχασε τον προσανατολισμό του και το αυτοκίνητό του εξετράπη από τον δρόμο κοντά στο Κάστρο των Καλαβρύτων, καταλήγοντας σε απότομη πλαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν σε ορεινή διαδρομή όταν πήρε λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το όχημά του να γλιστρήσει σε σημείο με μεγάλη κλίση. Ευτυχώς, ο ίδιος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό του.

Η επιχείρηση που ακολούθησε αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων. Οι διασώστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες: το έδαφος ήταν απότομο και ολισθηρό λόγω της βροχής, ενώ στο σημείο υπήρχαν και καλώδια υψηλής τάσης, γεγονός που περιόριζε τις κινήσεις τους.


Παρά τα εμπόδια, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στον συντονισμό και τον επαγγελματισμό των σωστικών συνεργείων. Ο τουρίστας ανασύρθηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ το όχημα απομακρύνθηκε με γερανό.

«Όταν έχεις να κάνεις με επαγγελματίες, το αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην επιχείρηση.

Το περιστατικό υπενθυμίζει, σύμφωνα με τις αρχές, την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στις ορεινές διαδρομές της περιοχής, ειδικά σε περιόδους κακοκαιρίας, όπου οι δρόμοι γίνονται πιο επικίνδυνοι και η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία περιορισμένη.
