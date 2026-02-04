Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Πελοποννήσου», είναι θέμα ημερών η επισημοποίηση της ουσιαστικής παρέμβασης της Εισαγγελίας Πατρών-Αιγίου για το θέμα του Οδοντωτού.

Η Εισαγγελία, δηλαδή, ανταποκρινόμενη στις αλλεπάλληλες αναφορές του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γ. Μπέσκου για την κατάσταση της γραμμής του Οδοντωτού και βασιζόμενη στα συχνά περιστατικά που συμβαίνουν και προκαλούν κλείσιμο της γραμμής, αποφάσισε να παρέμβει. Το αν η παρέμβασή της θα φτάσει μέχρι την άσκηση διώξεων για παράβαση καθήκοντος και παράλειψη αποτροπής κινδύνου σε δημόσια συγκοινωνία, ή απλώς θα διατάξει προκαταρκτική εξέταση, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Οι πρώτες πληροφορίες, πάντως, μιλάνε για πιθανή άσκηση διώξεων. Θα είναι κατά των εταιρειών; Θα είναι κατά προσώπων;

Θυμίζουμε ότι τα δύο τελευταία χρόνια, με αφορμή αφενός τα κάμποσα περιστατικά που έχουν συμβεί στη γραμμή του Οδοντωτού και αφετέρου το ότι δεν έχει γίνει κανένα «χειροπιαστό» έργο, υπάρχουν «άπειρες» αναφορές του κ. Μπέσκου προς την Εισαγγελία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



