Καλάβρυτα: Παρουσία Τασούλα οι εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα κορυφωθούν οι επετειακές εκδηλώσεις στα Καλάβρυτα για το Ολοκαύτωμα, στις 13 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στον αέρα του του Peloponnisos FM, ο Πρόεδρος της Δημορκατίας θα επισκεφθεί τη μαρτυρική πόλη κατόπιν πρόσκλησης που του απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

