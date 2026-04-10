Καλάβρυτα: Προς σεζόν-ρεκόρ το Χιονοδρομικό με φόντο τον πασχαλινό Απρίλιο

Με ανοικτές πίστες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και προοπτική λειτουργίας έως τις 19 Απριλίου, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων οδεύει προς μία από τις καλύτερες χρονιές του. Η παρατεταμένη σεζόν ενισχύει όχι μόνο τα έσοδα της εγκατάστασης, αλλά και την τοπική οικονομία.

Καλάβρυτα: Προς σεζόν-ρεκόρ το Χιονοδρομικό με φόντο τον πασχαλινό Απρίλιο Χιλιάδες σκιερ από όλη την Ελλάδα έχουν επισκφθεί τις πίστες
10 Απρ. 2026 15:00
Μπορεί πριν από δύο χρόνια ο ήπιος χειμώνας να αποτέλεσε την αιτία για την οποία το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων λειτούργησε μόλις 11 ημέρες, ωστόσο, φέτος τα έντονα καιρικά φαινόμενα τείνουν να οδηγήσουν την εγκατάσταση σε ρεκόρ λειτουργίας και κατ’ επέκταση σε ρεκόρ κερδών.

Τα χιόνια που έπεσαν την περασμένη εβδομάδα έχουν διατηρήσει ανοιχτό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο θα λειτουργεί με βεβαιότητα έως το Μεγάλο Σάββατο, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα παραμείνει κλειστό, όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης.

Τα Καλάβρυτα πλώρη για νέα αναβάθμιση

«Αν ο καιρός μας βοηθήσει, τότε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων θα παραμείνει ανοιχτό και μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα, έως την Κυριακή 19 Απριλίου», είπε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο διευθυντής του Χιονοδρομικού, Αλέξης Αγριος, ο οποίος υποδέχθηκε την εφημερίδα σε επιτόπιο ρεπορτάζ.

Καλάβρυτα: Προς σεζόν-ρεκόρ το Χιονοδρομικό με φόντο τον πασχαλινό Απρίλιο

Ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Αλ. Αγριος με τον συντάκτη της «Π», Προκόπη Κόγκο

Οι εκτιμήσεις της ΕΜΥ δείχνουν υποχώρηση της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που δεν αποκλείει νέες χιονοπτώσεις στα ορεινά του Χελμού.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Χιονοδρομικό Κέντρο θα ρίξει αυλαία στις 19 Απριλίου και είναι δεδομένο ότι η φετινή σεζόν θα είναι εξαιρετική για τον τζίρο και τα ταμεία του, ενώ η παράταση της χειμερινής περιόδου είναι πιθανό να οδηγήσει και σε ρεκόρ εσόδων.

Τα Καλάβρυτα κερδίζουν έδαφος και το Πάσχα, στο 75% η πληρότητα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι το προηγούμενο σαββατοκύριακο είχαν κοπεί περισσότερα από 175.000 εισιτήρια από την έναρξη της σεζόν. Αν η εγκατάσταση παραμείνει ανοιχτή έως και τις 19 Απριλίου, είναι πιθανό ο αριθμός των εισιτηρίων να προσεγγίσει τις 200.000, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση που σημειώθηκε το 2025.

«Είναι σπάνιο να έχουμε τον Απρίλιο τόσο καλές συνθήκες χιονοδρομίας, και αυτό είναι θετικό για όλους μας», πρόσθεσε ο κ. Αγριος, ο οποίος συμπλήρωσε: «Ακόμη δεν έχει πέσει η αυλαία της σεζόν, όμως είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ καλή σε ό,τι αφορά τον τζίρο μας».

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΨΗΣΙΜΟ ΑΡΝΙΟΥ

Μάλιστα, η διεύθυνση του Χιονοδρομικού έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα του Πάσχα, μια μικρή γιορτή για τους εργαζόμενους, αλλά και τους επισκέπτες.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει ψήσιμο αρνιού, πασχαλινά εδέσματα και αναψυκτικά, ώστε να δοθεί εορταστικός τόνος σε όσους επισκεφθούν το Χιονοδρομικό την επομένη του Πάσχα.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι το Χιονοδρομικό είναι ανοιχτό από τα τέλη Δεκεμβρίου και η σεζόν θα κρατήσει σχεδόν τέσσερις μήνες, έχει βοηθήσει σημαντικά και την τοπική οικονομία με αύξηση τζίρου σε εστίαση και εμπόριο.

