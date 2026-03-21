Κάλεσμα εκλογικής συνεργασίας του Πολάκη και στον Αλέξη Τσίπρα για την ανατροπή της ΝΔ

«Δεν μπορεί να λέμε ότι βάζουμε στην άκρη τον εγωισμό και προχωράμε – Για να πάμε πού;», τόνισε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ

21 Μαρ. 2026 20:24
Τη δική του πρόταση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση ενός προγράμματος που να είναι και νικηφόρο εκλογικά, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης μιλώντας σήμερα (21/3/2026) στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Στο Μαξίμου οι Έλληνες που επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή με τα κατοικίδιά τους – Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ειδική αποστολή

Ο Παύλος Πολάκης πρότεινε να απευθυνθεί γραπτή ξεκάθαρη πρόσκληση «προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο Μέρα 25, στο ΚΚΕ, στο Πράττω, στον ΚΟΣΜΟ, στην Λούκα Κατσέλη, στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και στο κίνημα, μόρφωμα, κόμμα, ό,τι σχεδιάζει.

Αυτή η πρόσκληση πρέπει να έχει περιεχόμενο τα δέκα σημεία της ΔΕΘ και να έχει και χρονικό ορίζοντα δύο μήνες, δυόμισι. Και να καταλήξει σε μία εκλογική διακήρυξη αυτών που θα συμφωνήσουν». Ακολούθως ρώτησε:

«Εάν αρνηθούν όλοι, εάν πουν δεν σας θέλω, δεν θα κατέβουμε σε εκλογές;». Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν θα αρνηθούν όλοι. Κάποιοι θα συμφωνήσουν και με αυτούς θα πάμε. Δεν είναι εγωισμός αυτό, είναι η αξιοπρέπεια και η στοιχειώδης κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα. Αυτά που καταθέσαμε στην βουλή την περασμένη εβδομάδα για την ενέργεια, τα διυλιστήρια είναι ό,τι πιο προωθημένο έχει κατατεθεί στον προοδευτικό χώρο, από δυνάμεις που να θέλουν και κυβερνητική προοπτική. Είναι μία γραμμή που αναδιατάσσει τον συσχετισμό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είδα ούτε τον Αλέξη Τσίπρα στις προτάσεις που κατέθεσε για την ενέργεια να έχει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε την ικανότητα να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα που να είναι και νικηφόρο εκλογικά».

Αναφερόμενος έμμεσα στον εσωκομματικό διάλογο είπε: «Δεν μπορεί να λέμε ότι βάζουμε στην άκρη τον εγωισμό και προχωράμε. Για να πάμε πού; Ας υποθέσουμε ότι κλιμακώνεται ο πόλεμος, καίγονται μερικά ακόμα διυλιστήρια στον Περσικό κόλπο και ας υποθέσουμε ότι προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ;».

Συμπυκνώνοντας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθύνει κάλεσμα σε όσους θέλουν και μπορούν για να ανατρέψουν τη ΝΔ. Αν είναι να ενωθούμε θα το κάνουμε στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αποζημιώσεις στη Λέσβο για το γάλα λόγω του αφθώδους πυρετού
21:36 «Η μάνα μου έλεγε θα πεθάνεις και οι γιατροί ότι θα πάθω έμφραγμα. Στις εξετάσεις είχα βγάλει 286 χοληστερίνη!», τότε που ο κρατούμενος bodybuilder-influencer μιλούσε για αναβολικά
21:24 Καθυστέρηση απόπλου στο «Θεολόγος» λόγω εμπλοκής κάβου στην προπέλα
21:12 Τραμπ: Δήλωσε «χαρούμενος» για τον θάνατο του πρώην ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ
21:00 Το μήνυμα IDF για Ιράν: Είμαστε στα μισά της εκστρατείας μας, το βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης φτάνει Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη
20:48 Ιράν: Απειλεί ότι θα αποσταθεροποιήσει και την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαργκ
20:36 Νίκη με απώλειες για την Ολυμπιάδα
20:24 Κάλεσμα εκλογικής συνεργασίας του Πολάκη και στον Αλέξη Τσίπρα για την ανατροπή της ΝΔ
20:12 Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ
20:00 «Θάνατος στο ποτήρι»: Αίμα και αλκοόλ στους δρόμους
19:48 Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!
19:36 «Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»
19:24 Τρένο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, μεγάλη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, έτοιμη για σπουδαία πράγματα
19:12 Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι
19:00 «Ούτε φτωχός συγγενής ούτε ναι σε όλα, στήριξη στην Κύπρο, όχι εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν»
18:55 Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό
18:48 Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα Ιωάννινα: 74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ
18:36 Φονικό τροχαίο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
18:24 Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου
18:12 Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
