Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ

Αυτόπτες μάρτυρες επισήμανα ότι είδαν έναν καρχαρία με ένα ανθρώπινο σώμα στο στόμα του να αναδύεται από το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά.

Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
29 Δεκ. 2025 18:48
Pelop News

Φρικτό θάνατο από επίθεση καρχαρία βρήκε μια 55χρονη αθλήτρια του τρίαθλου στις ακτές της Καλιφόρνιας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η New York Post, η Έρικα Φοξ ήταν αγνοούμενη από την περασμένη εβδομάδα όταν σύμφωνα με μαρτυρίες εθεάθη να κολυμπά στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας περιοχής Πασίφικ Γρκόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι, όταν της επιτέθηκε ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας.

Έκτοτε, η αθλήτρια είχε κηρυχθεί από τις τοπικές αρχές αγνοούμενη καθώς δεν είχε βρεθεί η σορός της.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες επισήμανα ότι είδαν έναν καρχαρία με ένα ανθρώπινο σώμα στο στόμα του να αναδύεται από το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά.

Νωρίτερα σήμερα, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν καθώς έπειτα από αρκετές ημέρες αναζητήσεων, βρέθηκαν υπολείμματα της 55χρονης γυναίκας, ξεβρασμένα στην ακτή, κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε τη φονική επίθεση. Συγκεκριμένα, η σορός εντοπίστηκε στην παραλία Ντάβενπορτ στη Σάντα Κρουζ, σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το σημείο του συμβάντος.

Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της γυναίκας.

Μολονότι το γραφείο του τοπικού Σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν έχει προς το παρόν επίσημη ταυτοποίηση της σορού, λόγω της εγγύτητας των δύο σημείων θεωρείται ότι αυτή ανήκει στην άτυχη αθλήτρια.

Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας της εξαφάνισης της Φοξ, τα γραφεία του σερίφη της Σάντα Κρουζ και της κομητείας Μοντερέι, μαζί με την αστυνομία του Πασιφίκ Γκρόουβ, διερευνούν την υπόθεση.

Το χρονικό του τρόμου
Η Φοξ συνήθιζε να προπονείται μαζί με άλλα άτομα, κολυμπώντας ομαδικά στο συγκεκριμένο σημείο ως μέρος της καθημερινής τους προπόνησης. Μεταξύ των συναθλητών της ήταν και ο επί 30 χρόνια σύζυγός της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ.

Το κουβάρι της τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται στις 23 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα – ενώ κολυμπούσε – ειδοποιήθηκε από διερχόμενο ιδιοκτήτη πλοιαρίου ότι περίπου 100 μέτρα μακριά τους είχε θεαθεί καρχαρίας με τις αρχές να σημάνουν συναγερμό κλείνοντας την παραλία.

 

Τότε, η ομάδα των κολυμβητών κατευθύνθηκε προς την ακτή, όπου στην καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η Φοξ δεν ήταν παρούσα.

«Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Επιχείρηση για τον εντοπισμό της
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, και μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης κολυμβήτριας.

Μετά από περίπου 15 ώρες έρευνας στο νερό με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε. Τελικά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι μαζί με μια ομάδα εθελοντών συνέχισαν της έρευνες, που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα με τον πλέον τραγικό τρόπο.


Ωστόσο, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μοντερέι, μαζί με τις ανεξάρτητες ομάδες έρευνας Bedrock Ocean Exploration και Angel’s Recovery Dive Team, συνέχισαν την έρευνα ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωσή της.

Η Φοξ έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες. Φίλοι και συγγενείς την περιέγραψαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε παρακολουθήσει και σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, ώστε να μάθει περισσότερα για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.

Το 2013, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Facebook που έδειχνε έναν καρχαρία να κολυμπάει δίπλα σε έναν δύτη. Η λεζάντα έγραφε: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ