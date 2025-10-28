«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper

Η στιγμή που ο ουρανός της Θεσσαλονίκης γέμισε από τον ήχο και το θέαμα του F-16 τύπου Viper ήταν από τις πιο δυνατές της παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

Ο επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου, πιλότος της Ομάδας Επιδείξεων «ΖΕΥΣ», έστειλε το δικό του μήνυμα από τα 10.000 πόδια, συγκινώντας όχι μόνο τη συμπρωτεύουσα αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το “ΟΧΙ”. Είναι ημέρα τιμής – συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα», είπε ο επισμηναγός μέσα από το cockpit του μαχητικού, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης.

Ο πιλότος του F-16 Viper πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από την πόλη, αφήνοντας τους χιλιάδες θεατές και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να κοιτούν με θαυμασμό προς τον ουρανό.

Στην κορύφωση της επίδειξης, το αεροσκάφος σχημάτισε τον αριθμό 8, τιμώντας τη φετινή επέτειο του «ΟΧΙ» και το πνεύμα ενότητας των Ελλήνων.

Ο επισμηναγός (Ι) Γεώργιος Σωτηρίου, μέλος της Ομάδας Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ», εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα, έχοντας καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.500 σε F-16.

Η δοκιμαστική του πτήση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου, με τον ίδιο να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ακρίβεια, την πειθαρχία και το πάθος που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες ιπτάμενους.

