Καλοκαίρι τέλος: Ο… «εμποδιστής Ρεξ» ανοίγει την πόρτα στην πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία, η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Το καλοκαίρι δείχνει να μας αποχαιρετά οριστικά, καθώς από το Σάββατο αναμένονται οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πώς το φαινόμενο «Ρεξ» μπορεί να φέρει σημαντική αλλαγή στον καιρό.

22 Σεπ. 2025 13:00
Pelop News

Τέλος εποχής για το φετινό καλοκαίρι, με την πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου να βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές που θα δώσουν ανάσα στους αγρότες μετά από εβδομάδες ξηρασίας.

Αιτία της μεταβολής είναι ο λεγόμενος «εμποδιστής Ρεξ», ένας συνδυασμός βαρομετρικών συστημάτων που ανατροφοδοτούν χαμηλά βαρομετρικά, οδηγώντας σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήδη στα νότια της Ιταλίας έχουν καταγραφεί 50 χιλιοστά βροχής, με τα βλέμματα να στρέφονται τώρα στην Ελλάδα για το αν θα σημειωθούν αντίστοιχες ποσότητες.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εκδηλωθεί σταδιακά από το Σάββατο, με πιο έντονα φαινόμενα την Κυριακή και στις αρχές της νέας εβδομάδας. Οι υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα ενισχύουν την ατμοσφαιρική αστάθεια, αυξάνοντας την πιθανότητα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

«Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός θα γίνει αμέσως πιο φθινοπωρινός, με βροχές που θα θυμίσουν ότι η εποχή άλλαξε», σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιώντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του φθινοπώρου.
